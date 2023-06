Die Polizei fahndet nach zwei Männer, die am Montagabend einen Fußgänger im Friedenspark (Hemshof) angegriffen und verletzt haben. Das 34-jährige Opfer wurde gegen 19.30 Uhr von einem Passanten entdeckt. Der Mann hatte Verletzungen am Kopf und lag am Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Er wirkte benommen und konnte keine Angaben zu der Auseinandersetzung machen, teilt die Polizei weiter mit. Doch offenbar haben Zeugen die Tat beobachtet. Sie sagten aus, dass sich der 34-Jährige zuvor mit zwei Männern unterhalten habe. Plötzlich habe einer dem Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wodurch dieser sofort zu Boden gegangen sei. Danach seien die Männer zu Fuß in Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße davon gelaufen. Eine Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Die beiden Unbekannten sind etwa 25 Jahre alt, zirka 1,80 Meter und 1,90 Meter groß, schlank, haben dunkle nach hinten gegelte Haare und trugen Sportkleidung. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Männern machen können. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.