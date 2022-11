Eine 28-Jährige ist laut Polizei von ihrem 33-jährigen Lebensgefährten geschlagen worden, nachdem das Paar in einen Streit geraten war. Den Beamten zufolge bekamen mehrere Nachbarn die Auseinandersetzung am Montag mit und verständigten die Polizei. Weil der Mann während der polizeilichen Aufnahme die Einsatzkräfte beleidigte, muss er sich nun wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Der Polizei betont im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt: „Wenn auch Sie betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung, die Stadt bietet auf ihrer Homepage online Beratung für Frauen bei Gewalterfahrung an. In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.“