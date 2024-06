Ein 32-Jähriger, der mit Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde, ist am Mittwochabend in Ludwigshafen verhaftet worden. Das haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mitgeteilt. Bei dem Mann wurden rund 50 Gramm Haschisch gefunden. In seiner Wohnung in Ludwigshafen fanden die Beamten zudem rund 770 Gramm Amphetamin, rund 230 Gramm Marihuana und rund 270 Gramm Haschisch. Der 32-Jährige wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser entschied, dass der Mann vorerst hinter Gitter kommt und erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen weiteren Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.