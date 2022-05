Ein 32-Jähriger wird dringend verdächtigt, zwischen Samstag und Sonntag mehrere Eigentumsdelikte im Stadtteil Neckarau begangen zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und das dortige Polizeipräsidium vermelden. Zunächst soll er in einer Diskothek die Bauchtasche einer Frau gestohlen haben. Anschließend soll der 32-Jährige mehrfach versucht haben, in Wohnungen einzusteigen und zudem ein Herrenfahrrad entwendet haben. Nach erfolgreicher Fahndung wurde ein Teil der Beute bei dem polizeibekannten Mann entdeckt. Er wurde bereits behördlich gesucht. Der wohnsitzlose Algerier wurde am Montag der Haft- und Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.