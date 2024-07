Vor dem Landgericht Frankenthal muss sich ein 32-jähriger Mannheimer wegen zwei Gewaltdelikten verantworten. In einem Fall soll er in Ludwigshafen einen anderen Mann mit der Faust geschlagen und getreten haben. Im Januar 2024 soll er am Berliner Platz einem weiteren ein Messer in den Rücken gerammt haben.

Der 32-jährige ist mehrfach vorbestraft. Wie Oberstaatsanwalt Peter Frank in seiner Anklageschrift vortrug, soll der 32-jährige Mannheimer im Oktober 2023 in Ludwigshafen