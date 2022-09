Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen ist es am Freitag gegen 21 Uhr in einem Lokal in der Brandenburger Straße in der Gartenstadt gekommen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen vor dem Lokal gerieten die Beteiligten der Polizei zufolge in der Gaststätte erneut in einen Streit. Dabei schlug ein 44-jähriger Mann aus Ludwigshafen einem 32-jährigen Mann aus Hochdorf-Assenheim ins Gesicht. Der 32-Jährige wurde dann von mehreren zunächst unbeteiligten Personen zu Boden geworfen und geschlagen und getreten. Die Angreifer sowie viele Zeugen flüchteten danach aus dem Lokal. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom den hinzugerufenen Rettungsdienst ärztlich behandelt. Die Polizei bittet die Zeugen, sich zu melden: Telefon: 0621 963-2122.