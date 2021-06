Ein 32-Jähriger hat am Freitagmorgen in einer Arztpraxis in Rheingönheim Medikamente geraubt. Wie die Polizei weiter mitteilt, soll der Mann um 8.20 Uhr die Praxis betreten, eine Angestellte mit einem Metallgegenstand bedroht und zur Herausgabe von Medikamenten gezwungen haben. Die alarmierte Polizei griff den 32-Jährigen in der Nähe der Praxis auf. Die entwendeten Medikamente hatte er nicht mehr bei sich. Da unklar war, ob er die Medikamente eingenommen hatte, wurde er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen des Vorwurfs des Schweren Raubes ermittelt.