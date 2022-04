Die Polizei hat in Mannheim einen 19-Jährigen festgenommen, der für zahlreiche Autoaufbrüche in der Innenstadt verantwortlich sein soll. Am Sonntagmorgen wurde in den Quadraten bei 32 Fahrzeugen eine Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend wurden die Wagen laut Polizei aufgebrochen und durchsucht. Der Täter nahm Wertgegenstände mit. Eine Zeugin beobachtete um 8 Uhr im Quadrat C4 einen Mann, der sich gerade an einem der Autos zu schaffen machte und alarmierte die Polizei. Mit Hilfe der Personenbeschreibung konnte ein 19-Jähriger in Tatortnähe festgenommen werden. Neben hochwertigen Sonnenbrillen, Elektrogeräten und Rucksäcken fanden die Beamten weiteres Diebesgut bei dem Mann, das er aus den Fahrzeugen gestohlen haben soll. Ob der 19-Jährige auch für die 29 Aufbrüche in der Nacht auf den 3. April – ebenfalls in der Innenstadt – verantwortlich ist, wird noch ermittelt. Gegen den Tatverdächtigen, der den Beamten schon mehrfach aufgefallen war, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erlassen.