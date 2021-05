Schon über ein Jahr hält die Pandemie die Welt in Schach und macht etwas mit uns. Was genau, das haben wir Menschen aus Ludwigshafen und dem Umland gefragt – verbunden mit der Bitte, Corona möglichst kompakt in einen Satz zu packen. Die Reaktionen reichen von Hölderlin bis Wir sind Helden.

„Corona verändert die Regeln des Spiels, das fordert heraus, nervt, zerstört und inspiriert zugleich – alles dreht sich, aber hoffentlich nicht nur um die eigene Achse.“

Beat Fehlmann, Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

„Trotz Abstand halten – die Palz halt zsamme. Bleiben xund.“

Clemens Körner (CDU), Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises.

„Ich höre im Kopf immer diese Liedzeile ticken von der Band ,Wir sind Helden’ aus den Nullerjahren: ,Guten Tag, Guten Tag, ich will mein Leben zurück’.“

Tilman Gersch, Intendant des Theaters im Pfalzbau.

„Die Pandemie hat uns den mit Abstand aufmerksamsten Umgang Mit_menschen ermöglicht.“

Birgit Stärk, Unternehmerin (Depot LU in Ludwigshafen-Süd).

„Corona bedeutet mehr Aufwand bei weniger Ertrag.“

Ben Matschke, Trainer der Eulen-Bundesliga-Handballer und BWL-Lehrer.

„Die Pandemie zeigt auf, was wirklich wichtig ist, zwingt uns, unsere bisherige Lebens- und Verhaltensweisen zu hinterfragen und neue nachhaltige Ansätze in allen Lebensbereichen zu entwickeln – und kann, wenn wir die richtigen Lehren daraus ziehen, neben allem Ungemach eine große Chance für uns alle sein.“

Peter Nebel, Leiter des Ludwigshafener Wirtschaftsbetriebs.

„Als Kind habe ich manchmal die Augen zugemacht, wenn ich etwas Schlimmes gesehen habe; als Erwachsener sollte ich gerade in diesen Zeiten spüren, dass ein Wegblenden der gegebenen Zerbrechlichkeit von Gesundheit, Leben und unseres Planeten verantwortungslos und alles andere als ein Zukunftsprogramm für die Menschheit wäre.“

Professor Peter Mudra, Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft.

„Corona sollte uns zeigen, dass alles mit allem zusammen hängt und wir nur gemeinsam vorankommen, denn Einigkeit macht stark.“

Peter Görtz, Geschäftsführer der Bäckerei Görtz.

„Manchmal frage ich mich, warum so ein Virus nötig ist, damit ich mich endlich von einem Fünftel meiner Bücher trenne, die Vorzüge von Tennis in Hessen kennenlerne und merke, welche Freunde ich einfach umarmen muss.“

Claudia Paul, Abteilungsleiterin Öffentlichkeitsarbeit im Mannheimer Technoseum.

„Das große ,C’ hat für Probleme, für herbe Verluste und für manche sogar großes Leid gebracht, aber es hat auch eine neue stärkere Wertschätzung für so wichtige Dinge wie Gesundheit, Freiheit, Kunst, Kultur, die Familie, den eigenen Job, die Wissenschaft und sogar die Demokratie sowie für viele andere selbstverständlich gewähnte Werte (zurück-)gebracht, was wir uns für eine wertvollere Zukunft unbedingt erhalten sollten.“

Mathias Berkel, Unternehmer (Berkel AHK Alkoholhandel)

„Corona hat uns gezeigt, wie wichtig Rücksichtnahme und Solidarität sind, ich hoffe, dass diese Erfahrung unsere Gesellschaft nicht überfordert, sondern für die Zukunft stärkt!“

René Zechlin, Direktor des Wilhelm-Hack-Museums.

„Ich bin zwar Masken, Abstand und Kontaktverbote inzwischen echt leid, aber ich werde mich an alles dennoch weiterhin halten – nicht zuletzt, damit ich endlich meinen Sohn in seiner neuen Wohnung in München besuchen kann, wir gemeinsam durch die Stadt bummeln, eine schöne Ausstellung anschauen und zusammen essen gehen können.“

Barbara Kohlstruck, protestantische Dekanin in Ludwigshafen.

„Es war ein Jahr, das mich die einfachen Dinge im Leben wieder zu schätzen wissen lässt. Die Gesundheit jedes Einzelnen ist das Wichtigste.“

Pascal Durak, Spieler bei Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen.

„Als Arzt und Wissenschaftler spricht mir der Dichter Hölderlin aus der Seele: ,Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch!’“

Professor Harald Dreßing, Leiter des Bereichs Forensische Psychiatrie im Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit.

„Nach vorne schauen, nicht zurück! So können wir mit guten Partnern an unserer Seite und engagierten Kollegen*innen die Pandemie meistern.“

Georg Litz, Präsident des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.

„Wir sind alle, ohne Ausnahme, Geisel der Pandemie – nur gemeinsam können wir uns davon befreien.“

Stefan Limburg, Personalratsvorsitzender der Stadtverwaltung Ludwigshafen.

„Die weltweite Pandemie hat uns erkennen lassen, dass es für den Umgang mit Covid-19 kein Patentrezept gibt, und es daher umso wichtiger ist, dass jeder Einzelne zum Wohl und Schutz der Allgemeinheit seinen Beitrag leistet, um das Coronavirus zu bekämpfen und schließlich zu besiegen.“

Cornelia Reifenberg (CDU), Kulturdezernentin in Ludwigshafen und Stellvertreterin der Oberbürgermeisterin.

„Die Masken sind für mich zum Symbol einer neuen Rücksichtnahme in unserer Bevölkerung geworden, das wird auch nach der Pandemie bleiben, wir werden wieder mehr aufeinander achten.“

Michael Garthe, Chefredakteur der RHEINPFALZ.

„So viel Klimaschutz war noch nie – und seltsam: Trotz Lockdown ist der Weinkeller ist leer.“

Wladislaw „Vlado“ Dmitriev, Gastronom (Casa di Laul am Ludwigsplatz).

„Corona hat uns allen einen Spiegel vorgehalten: Wir wissen, auf wen und was wir uns verlassen können und was wir besser lassen sollten – die Pandemie und ich sind gleichzeitig nach LU gekommen, ich bin aber optimistisch, dass ich länger bleibe!“

Benjamin Wehbring, Geschäftsführer der Arbeitsagentur.

„Die Pandemie zeigt uns viele Grenzen auf, vor allem in sozialer, politischer, wirtschaftlicher, aber auch spiritueller Hinsicht. Manche müssen wir zu überwinden versuchen, manche auch akzeptieren lernen. Unsere Gedanken und Gebete sind bei all denen, die existenziell von der Krise betroffen sind.“

Alban Meißner, katholischer Dekan in Ludwigshafen.

„Aus dem katastrophalen Lockdown kommen wir nur mit Disziplin heraus. Wer sich uneinsichtig verhält, trägt dazu bei, dass aus einer Welle eine Dauerwelle wird.“

Ediz Sari, aus Ludwigshafen stammender Trainer des Fußball-Verbandsligisten ASV Fußgönheim.

„Die Pandemie hat uns gelehrt, dass es von großer Wichtigkeit ist, dass man schnell und pragmatisch reagiert und dabei trotzdem die Interessen aller Beteiligten berücksichtigen muss.“

Awes Khan, Diplom-Sachverständiger für Immobilien Mieten/Pachten, Firma Pro Concept AG, Mannheim.

„Die Pandemie hat für uns alle zugleich das Beste und Schlechteste in der Gesellschaft offengelegt, und nun ist es an uns, daran zu wachsen.“

„Tenko“ Glenn Bauer, Co-Sprecherin des Grünen-Kreisverbands.

„Wir müssen der Pandemie auch positive Seiten abgewinnen, wie zum Beispiel die Besinnung auf das Wesentliche, aber auch die Möglichkeit, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen und viel hinzu zu lernen.“

Angela Bauer, Leiterin der Musikschule in Ludwigshafen.

„Mit Solidarität und Mitmenschlichkeit stehen wir diese schwierige Zeit gemeinsam durch, wir werden uns danach wieder in die Arme nehmen können, aber wir werden uns auch fragen: Was haben wir aus dieser Extremsituation gelernt?“

Jutta Steinruck (SPD), Ludwigshafener Oberbürgermeisterin.

„Auch die Pandemie bietet Chancen, macht es erforderlich, neue Wege zu gehen und gemeinsam Neues auszuprobieren.“

Patrick Steidl, Manager der Ludwigshafener Rhein-Galerie.

„Covid-19 ist die Erkenntnis, dass wir mehr Raum für Menschen in der Stadt brauchen und dass man aus Fledermäusen kein Gulasch kochen sollte.“

Roland Epple, Mitbegründer des Brückenkaffees und Betreiber des Fahrradkurier-Service Deltavelo.

„Die Pandemie wurde gerade für Familien mit Kindern zur besonderen Zerreißprobe, viele sind dadurch aber noch enger zusammengerückt.“

Daniel Sack, stellvertretender Leiter der Blies-Grundschule in Ludwigshafen-West.

„Corona ist eine Katastrophe.“

Sunny Luis Weiher, Drittklässler der Blies-Grundschule.

„Durch Corona erlebe ich soziale Distanz und gleichzeitig familiäre Nähe.“

Kirsten Pehlke, Kreisvorsitzende der CDU-Frauenunion.