Das Gesundheitsamt Mannheim hat am Freitagnachmittag 31 neue nachgewiesene Corona-Infektionen in der Stadt gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle auf 1461. Seit Donnerstagabend gilt Mannheim offiziell als Corona-Risikogebiet. Ab Samstag treten deshalb einige Einschränkungen in Kraft. Die Inzidenzzahl für Mannheim lag am Freitagnachmittag bei 58,3 (Vortag: 56,7). Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in einem bestimmten Gebiet insgesamt in den vergangenen sieben Tagen angesteckt haben.