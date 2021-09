Weil ein 31-jähriger Mann sich am Mittwochabend über die Wartezeit in einem Krankenhaus in der Karolina-Burger-Straße (Mundenheim) geärgert hat und er aggressiv wurde, hat die Polizei ihm einen Platzverweis erteilt. Nach Polizeiangaben schrie der 31-Jährige die Angestellten an. Auch gegenüber der Polizei zeigte er sich uneinsichtig und aggressiv.