Mehrere Zeugen haben am frühen Donnerstagmorgen die Polizei alarmiert, weil ein Mann im Mannheimer Stadtteil Jungbusch auf der Straße mit einem großen Messer herumhantierte. Zwei Zeugen begegneten dem mit einem Bundeswehrtarnanzug bekleideten Mann kurz vor 1 Uhr in der Jungbuschstraße und sprachen ihn auf seinen mitgeführten Hund an. Daraufhin soll der Mann ein Messer gezogen und damit herumgefuchtelt haben. Verletzt wurde dabei aber niemand. Ein weiterer Zeuge beobachtete, dass der Mann in ein Haus ging. Als wenig später die Polizei in das Haus ging, trat der Gesuchte ins Treppenhaus, wo er festgenommen wurde. Das Messer fanden die Beamten in seiner Hosentasche. Bei der Durchsuchung des Rucksacks des Mannes wurde ein weiteres Messer entdeckt. Ein Alkoholtest bei dem 31-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Die beiden Messer wurden sichergestellt und werden der Waffenbehörde zur weiteren Entscheidung vorgelegt. Zudem sieht der Mann einem Bußgeld wegen Verstößen gegen das Waffengesetz entgegen.