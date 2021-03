Eine 31-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Friesenheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, soll die Frau gegen 18 Uhr an der Kreuzung Berthold-Schwarz-Straße/Taubenstraße die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet haben, so dass es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.