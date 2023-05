Auf die beträchtliche Menge von 300 Gramm Marihuana sind Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim bei einer Routinekontrolle am Montagabend gestoßen. Laut Behörde haben sie gegen 22.30 Uhr auf der A 650 in Höhe der Anschlussstelle Ruchheim ein Fahrzeug angehalten. Bei dem 34-jährigen Beifahrer stießen sie auf ein Päckchen mit dem Rauschgift sowie weitere Kleinmengen Marihuana. Die 30-jährige Fahrerin fiel durch Ausfallerscheinungen auf, die auf einen Drogenkonsum zurückgeführt werden können. Ein Schnelltest schlug positiv an. Mit diesem Verdacht auf Handel mit Betäubungsmitteln wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal die Wohnungen der beiden Personen in Mutterstadt und Maxdorf durchsucht. Dort fanden Beamte weitere Mengen Marihuana, Konsum- und Verkaufsutensilien, ein Butterflymesser und einen Wurfstern. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sie und der Beifahrer müssen sich überdies wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel sowie das Waffengesetz verantworten.