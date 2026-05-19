Sein 30. Betriebsjubiläum feiert im Juni der K & K Fleischhandel in Oggersheim. Welche Krisen das Unternehmen seit seiner Gründung im Juni 1996 zu meistern hatte.

In den ersten Jahren im Gewerbegebiet Oggersheim umfasste der Kundenkreis des K & K Fleischhandels lediglich Großabnehmer. Diese erhielten in entsprechenden Mengen klassische Pfälzer Spezialitäten. „Da wir uns nicht von wenigen großen Händlern abhängig machen wollten, kamen schon bald Pflegeheime, Kantinen, Kitas und Gastronomiebetriebe hinzu“, blickt Heiko Klawonn zurück.

Inzwischen machen auch Endverbraucher einen großen Anteil der Kundschaft aus. „Es sind sicher 35 Prozent“, berichtet Stephanie Hook, die sich seit dem 1. März 2024 die Geschäftsleitung mit Klawonn teilt. Zu den üblichen Fleischsorten einer Metzgerei hat der K & K Fleischhandel Lamm, Wild und gefrorenen Fisch im Sortiment. Grillsaucen, Gewürze, Spirituosen und typische Pfalz-Artikel haben die Betreiber nach und nach hinzugenommen.

Kunden in Seuchenjahren zurückhaltend

Angefangen hat alles im Juni 1996 in der Brunhildenstraße, in der Nähe des ehemaligen „Müllers Wirtshaus“ am Schlachthof. Zwei Jahre später, 1998, übernahmen Frank Kühner und Heiko Klawonn in der Friesenheimer Spatenstraße einen Betrieb mit Pfälzer Spezialitäten. Im Zuge der städtischen Umgestaltung sollten Produktionsbetriebe ins neue Gewerbegebiet Oggersheim West ausgelagert werden. Eine gute Gelegenheit für die beiden Inhaber, ihren Betrieb zu erweitern. Der Umzug in den Hedwig-Laudien-Ring 25 erfolgte im Jahr 2001.

Noch im selben Jahr suchte BSE, eine als „Rinderwahn“ bekannte Seuche, die Branche heim. Darauf folgten Schweine- und Geflügelpest. „Die Kunden reagierten daraufhin äußerst zögerlich, ja zurückhaltend“, erinnert sich Klawonn. Kreativität im Angebot war jetzt gefordert. Die beiden Inhaber nahmen neue Fleischarten ins Sortiment auf, die gut angenommen wurden, wie Klawonn sagt.

Ein Schock für alle Beteiligten

Die Corona-Pandemie brachte in den Jahren 2020 und 2021 den nächsten einschneidenden Wendepunkt. Die Gastronomie und viele weitere Abnehmerbetriebe waren geschlossen – eine riesige Herausforderung für viele Gewerbebetriebe. Mit einer Einbahnstraßenregelung hielt der K & K Fleischhandel den Betrieb in seinem Ladengeschäft aufrecht.

Am 2. Februar 2024 folgte der nächste große Einschnitt: Frank Kühner verstarb im Alter von nur 57 Jahren. Ein Schock für alle Beteiligten. Bereits im März übernahm seine Frau, Stephanie Hook, Verwaltungsaufgaben in der Geschäftsführung. Nur durch den Einsatz und Zusammenhalt ihres tollen Teams sei auch diese Krise gemeistert worden, betonen sowohl Hook als auch Klawonn. Würden neue Ideen eingebracht, dann seien alle engagiert, um individuelle Produkte anbieten zu können. Hook nennt als Beispiel eine Wurst mit neuen Zutaten, die einer der Metzgermeister umgesetzt habe. Anregungen oder Sonderwünsche seitens der Kunden versuche das Unternehmen ebenfalls umzusetzen, sofern dies machbar sei. „In einer Betriebsgröße wie unserer ist das möglich“, weiß Hook.

„Riding Santas“ kündigen Besuch an

Der gesamte Verarbeitungsprozess findet im Haus statt, von der Zerlegung bis zum Endprodukt. Lieferungen sind auch an Privatkunden möglich, nach Absprache und ab einer bestimmten Bestellmenge.

Zum 30. Firmenjubiläum möchte das Unternehmen mit allen feiern, die es über viele Jahre begleitet und unterstützt haben. Deshalb lädt der K & K Fleischhandel für Samstag, 13. Juni, zum Hoffest ein. Auch Unterhaltung für Kinder ist geplant. Dazu gibt es Sonderaktionen im Laden und die „Riding Santas“ haben einen Besuch mit ihren Motorrädern angekündigt. Gesammelte Spenden gehen an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen.

Termin

Hoffest zum 30. Jubiläum des K & K Fleischhandels, Samstag, 13. Juni, 9 bis 17 Uhr, Hedwig-Laudien-Ring 25, Ludwigshafen-Oggersheim.