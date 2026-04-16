Mundpropaganda statt Werbung: Am Anfang rennen die Kunden die Tür des Geschäfts ein. Es sind zwar weniger geworden, aber die Stücke finden nach wie vor viele Liebhaber.

Seit 30 Jahren gibt es den Laden in Mannheim, zunächst einen Steinwurf entfernt von der Kunststraße und seit Langem im Quadrat Q5. Der Kopf hinter dem Geschäft ist Markus Sigel. Der 61-Jährige ist ein Original: offen, mit allen per Du – und vor allem schüttelt er viele Anekdoten aus dem immer modischen Ärmel. „Früher haben wir Clubwear verkauft, die in der Club- und Hip-Hop-Szene ein Renner war. Die DJs waren zu unseren Anfängen im Plattenladen nebenan, und deren Freundinnen haben bei uns eingekauft“, erzählt er. Während dem Technofestival Time Warp sei der Laden damals rappelvoll gewesen. „Die haben uns die Bude eingerannt. Wir haben überlegt, samstags einen Türsteher abzustellen.“

Wodurch hebt das Geschäft sich ab? Modeläden wie Zara und H&M gibt es in vielen deutschen Großstädten. Für Freudenhäuser gilt dasselbe. Das „Freudenhaus“ in Mannheim aber ist etwas Besonderes. Wer hier sexuelle Dienstleistungen sucht, ist ebenso falsch wie derjenige, der neue Kleidungskollektionen im Wochentakt erwartet. Die Macher sind nicht trendgetrieben, Massenproduktion ist ein Fremdwort für sie. Sie setzen auf kleine, bewusst ausgewählte Kollektionen. Der Fokus liegt auf ökologischen und fair produzierten Labels aus europäischer Produktion – für die Frau und den Mann. Wer hierher kommt, sollte auf jeden Fall Mut zur Farbe mitbringen – und bereit sein, für ein T-Shirt 30 oder 40 Euro auszugeben.

Trendscouts im Anmarsch

Das Clubwear-Konzept funktionierte bis ungefähr ins Jahr 2008. Sigel erzählt, dass immer wieder Trendscouts in seinen Laden gekommen seien. Und immer mehr Marken seien dann auch in anderen Geschäften aufgetaucht. „Wir haben uns dann umorientiert, auf Organic-Cotton-Fairtrade“, sagt er. Der Fokus liegt seitdem also auf Baumwolle, die ohne synthetische Pestizide, Herbizide oder gentechnisch verändertes Saatgut angebaut wird. Der Fairtrade-Gedanke bezeichnet ein Handelssystem, das Mindestpreise und Sozialprämien für Produzenten garantiert. Es soll bessere Arbeitsbedingungen und existenzsichernde Löhne fördern.

Diese Taschenmarke hat es ins Museum of Modern Art in New York gebracht. Foto: Oliver Seibel

„Die Idee ist aber noch immer die gleiche. Ich versuche, unbekannte Marken aufzustöbern. Übertragen auf den Fußball, sind wir quasi der SC Freiburg der Modeszene“, sagt Markus Sigel. Kaum hat der 61-Jährige das gesagt, zieht er seine Schuhe aus: „Die sind aus recyceltem Material, made in Portugal.“ Wenn er darin vorbei läuft an den Regalen mit Jeans, Unterhosen, Badeshorts, Schuhen und Sneakern, Jacken, T-Shirts, aber auch Rucksäcken, Mützen, Taschen, Gürteln und anderen Accessoires, kann er zu fast jedem Stück eine Geschichte erzählen. Zum Beispiel zu den Taschen, die aus alten Lastwagen-Planen hergestellt werden. „Wer davon eine hat, schaut auf der Autobahn auf die Plane von jedem Lkw. Die Tasche ist in der Design-Sammlung des Museum of Modern Art in New York“, sagt er. Je nach Größe, kann die schon mal 200 Euro kosten. Designer-Ware eben.

Durchs Tal der Tränen

Die „Freudenhaus“-Kunden sind meist zwischen 30 und 60. Manche besuchen den Laden schon seit Jahrzehnten. Vor allem Mannheimer sind es, die hierher kommen, aber auch viele Pfälzer. „Es kommen aber auch 18-, 19-Jährige“, betont Nina Schröder-Babo. Die Geschäftsführerin fängt an zu schmunzeln, als sie das sagt. Im „Freudenhaus“ hat sie in diesem Alter als Aushilfe begonnen. „Ich wollte eigentlich nur ein paar Wochen bleiben“, erinnert sie sich. Jetzt sind es 26 Jahre – und es macht ihr noch immer viel Spaß. Derzeit gibt es neben ihr einen weiteren Festangestellten und sechs Aushilfen.

Der Laden liegt etwas versteckt im Quadrat Q5. Foto: Oliver Seibel

Es sei zwar nicht mehr die Masse, die seinen Laden ansteuere, aber diejenigen, die kommen, wüssten das Angebot zu schätzen, sagt Sigel. Viele von ihnen seien Stammkunden. Er nennt das „Klamottenliebhaberei“. Es könne vorkommen, dass bis 16.30 Uhr nur ein paar Hundert Euro in der Kasse seien. „Und dann kommen plötzlich zwei, drei Kunden, die richtig viel Geld ausgeben“, erzählt er. Ein richtiges Tal der Tränen durchschritten wurde vor mehr als zehn Jahren, als der Komplex Q6/Q7 entstand – eine riesige Baustelle in der Nachbarschaft. Für das Quartier musste auch ein Parkhaus weichen. „Als Q6/Q7 2016 öffnete, wurde es wieder besser. Wir profitieren auch von der großen Tiefgarage dort“, berichtet Sigel. Apropos profitieren: Werbung im Internet ist nicht seins, er verlässt sich auf die Mannheimer Mundpropaganda.