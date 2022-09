Am Dienstagabend gegen 19 Uhr fiel ein 30-jähriger Mann dem Rezeptionisten eines Hotels in der Tattersallstraße in der Mannheimer Schwetzingerstadt auf. Denn dieser verließ laut Polizei nicht nur mit dem sonst üblichen Gepäck das Hotel, sondern hatte auch noch den bequemen Matratzen-Topper aus dem Hotelzimmer im Schlepptau. Beim Versuch den Eingangsbereich mit dem Sperrgut zu verlassen, wurde der Mann jedoch vom Hotelpersonal aufgehalten werden. Gegenüber den Verantwortlichen im Hotel und der Polizei gab er an, dass sich die Matratze seines eigenen Betts derzeit in der Reinigung befände und er nach einer Alternative gesucht habe. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls.