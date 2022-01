Ein 30-Jähriger hat laut Polizei am späten Dienstagabend einer Frau am Mannheimer Hauptbahnhof das Handy aus dem Rucksack gestohlen. Mithilfe der Überwachungsanlage konnte die Bundespolizei sehen, wohin der Dieb geflüchtet war. Die Beamten entdeckten ihn an der Straßenbahnhaltestelle des Bahnhofs. Als er die Polizisten sah, lief der 30-Jährige in Richtung Innenstadt. Dabei verlor er sein eigenes Smartphone. Weil auf dem Handy ein Bild des Ausweisdokuments des Mannes war, konnte er ermittelt werden.