In der Nacht zum Dienstag gegen 2 Uhr ist laut Polizei ein 30-Jähriger von zwei Unbekannten in der Heidelberger Innenstadt geschlagen und aufgefordert worden, sein Portemonnaie auszuhändigen. Die Täter kamen zuvor mit dem 30-Jährigen im Bereich der Unteren Straße vor einer Bar ins Gespräch. Zu dritt gingen sie in Richtung Marktplatz, als einer der Täter den 30-Jährigen ins Gesicht schlug. Den zu Boden gestürzten Mann traktierten die Täter mit weiteren Schlägen und Tritten. Dabei forderten sie ihn auf, seinen Geldbeutel auszuhändigen. Dieser Forderung kam der 30-Jährige nach. Nachdem die Täter das Bargeld im zweistelligen Bereich entwendeten, flüchteten sie in Richtung Schloss. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt.