Ein 56-jähriger Autofahrer hat am Freitag gegen 13 Uhr in Mundenheim eine 30-Jährige angefahren und verletzt. Der Polizei zufolge befuhren der Autofahrer und eine E-Scooter-Fahrerin die Mundenheimer Straße. An der Kreuzung zum Adlerdamm musste der ortsunkundige Autofahrer rangieren und übersah dabei die hinter ihm stehende E-Scooter-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 30-Jährige stürzte und verletzte sich, sie kam in ein Krankenhaus.