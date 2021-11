Bei einem Autounfall an der Kreuzung Dalbergstraße/Verschaffeltstraße ist eine 30-Jährige am Donnerstagmorgen in Oggersheim leicht verletzt worden. Der 29-jährige Fahrer des Autos, in dem die Frau mitfuhr, soll laut Polizei gegen 8.30 Uhr die Vorfahrt eines 47-jährigen Autofahrers missachtet haben, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die verletzte Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand den Beamten zufolge ein Sachschaden in Höhe von zirka 6500 Euro.