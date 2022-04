Der Rotaract-Club Ludwigshafen-Frankenthal hat für das Ludwigshafener Frauenhaus an Ostern 30 Geschenke gepackt. „15 für die Bewohnerinnen und 15 für ihre Kinder“, berichtet Club-Vizepräsidentin Sophia-Katharina Schuck. Deren Inhalt: Pflegeartikel und Süßigkeiten. Außerdem hatte sich das Frauenhaus neues Sandspielzeug für den Gartenspielplatz gewünscht und erhalten. Zudem gab’s einen 150-Euro-Gutschein für Eintrittskarten in den Mannheimer Luisenpark. Im Frauenhaus werden Frauen aller Nationalitäten ab 18 Jahren mit ihren Kindern aufgenommen, die von akuter oder drohender körperlicher oder seelischer Gewalt betroffen sind. Rotaract ist mit rund 195.000 Mitgliedern in 8440 Clubs eine der größten Jugendorganisationen weltweit. Der Name setzt sich zusammen aus den Worten „Rotary“ und „Action“ und steht für „Jugend in Aktion“. Ziel des Clubs ist es, zur Völkerverständigung beizutragen und die Anerkennung ethischer Grundsätze in der Wirtschaft zu fördern.