Ein Lastwagen hat am Mittwoch in Mannheim die Fahrbahn der Hafenstraße blockiert und ist kurz vor 20 Uhr mit einem Linienbus zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei blieb es bei Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der 59 Jahre alte Fahrer rangierte auf einem Parkplatz an der Hafenstraße und gab an, von der untergehenden Sonne geblendet worden zu sein. Er bemerkte nicht, dass sein Fahrzeug auf die Straße geriet. Der Bus fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Hafenstraße in Richtung Jungbusch.