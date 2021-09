Zum Tag der Offenen Moschee (TOM) lädt die Alemi Islam Moschee in der Krummlachstraße 6 für Sonntag, 3. Oktober, ein. „25 Jahre TOM – Moscheen gestern und heute“ lautet das Motto. Seit 1997 öffnen Moscheen in Deutschland jährlich ihre Türen. Dieses Mal nehmen bundesweit rund 1000 Moscheegemeinden unter dem Dach des Koordinationsrats der Muslime daran teil.

Zwei Führungen

Der Tag sei ein Sinnbild der offenen Moschee geworden und ein Zeichen für selbstverständliche Partizipation und Offenheit, heißt es in der Ankündigung. Moscheeführungen sind um 10 und um 12 Uhr. Auch die DITIB-Moschee in der Industriestraße 56 und der Verein zur Förderung der Integration und Bildung in Ludwigshafen, Landeckstraße 1, laden für Sonntag alle Bürger ein.

Im Netz

www.tom.igmg.org und www.tagderoffenenmoschee.de