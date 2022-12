Spektakuläre Fechtkämpfe und auch eine große Portion Humor verspricht das Theater im Pfalzbau bei zwei Aufführungen der Abenteuergeschichte „3 Musketiere“ des Jungen Musicals der Pfalzbau-Bühnen Ludwigshafen am Donnerstag, 29. Dezember, und am Freitag, 30. Dezember, um 19.30 Uhr. Rob und Ferdi Bollands Musical wurde von Iris Limbarth mit Jugendlichen aus Ludwigshafen und der Region einfallsreich mit historischen Kostümen, gefühlvollen Balladen und kraftvoller Rock-Popmusik in Szene gesetzt.

D’Artagnan, ein junger Gascogner, macht sich im Frankreich des 17. Jahrhunderts auf den Weg nach Paris, um ein Musketier der Garde des Königs zu werden und damit in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Kaum angekommen gerät er in Konflikte mit den drei Musketieren Aramis, Athos und Porthos. Doch plötzlich müssen sich die jungen Männer gemeinsam gegen die Schergen des Kardinals Richelieu verteidigen. Darüber freunden sie sich schnell miteinander an – eine Abenteuergeschichte um Macht, Intrige und Leidenschaft beginnt. Weitere Aufführungen am Samstag, 1. Juli 2023, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 2. Juli 2023., 18 Uhr.