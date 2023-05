Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das kulturelle Leben ist weitgehend wieder erwacht – aber so wie vor der Pandemie fühlen sich Konzerte und Theaterbesuche noch nicht wieder an. An Kontaktdatenerfassung, Maskenpflicht und Abstandsgebot haben wir uns schon gewöhnt. Zudem gelten in den Häusern 2G-, 2G-plus- oder 3G-Regeln. Ein Überblick für Ludwigshafen.

Seit dem Inkrafttreten der jüngsten, nämlich 26. rheinland-pfälzischen Corona-Bekämpfungsverordnung am Sonntag, 12. September, ist nicht mehr allein die Inzidenz der ausschlaggebende