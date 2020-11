Ein 29-Jähriger soll in der Nacht zum Samstag kurz vor 1 Uhr mit zwei noch unbekannten Mittätern einen Mann überfallen haben, der gerade an einem Geldautomat in der Innenstadt 50 Euro abgehoben hatte. Das Trio schlug laut Polizei auf den Mann ein und versuchte, ihm das Geld abzunehmen. Als ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam wurde, gelang dem Opfer die Flucht zu seinem in der Nähe abgestellten Auto. Die drei Tatverdächtigen sollen den Mann schließlich von dem Wagen weggezerrt haben, in das Auto eingestiegen und damit geflüchtet sein. Das Fahrzeug wurde von der Polizei in der Nähe des Tatorts H 7 gefunden. Der 29-jährige Tatverdächtige stellte sich selbst auf dem Revier Innenstadt und wurde dort vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde vom Amtsgericht Mannheim nun Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Raubs und der gefährlichen Körperverletzung gegen den 29-Jährigen erlassen, da er über keinen festen Wohnsitz verfügt und deswegen Fluchtgefahr bestehe. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen dauern an.