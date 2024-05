Ein 29-Jähriger ist am Montag gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Neckarauer Straße von zwei Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll ein Streit um einen Parkplatz eskaliert sein. Unvermittelt stieg das Duo aus dem Auto aus und griff den Mann an. Einer der beiden soll das Opfer mit einem Teleskopschlagstock an den Armen und am Kopf verletzt haben. Der 29-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Mannheimer Polizei nimmt unter Telefon 0621 83397-0 Zeugenhinweise entgegen.