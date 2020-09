Eine 29-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am Freitag bei einem Unfall in Mannheim schwer verletzt worden. Um 7.45 Uhr war eine 36-jährige Autofahrerin auf der Sandhofer Straße unterwegs. Beim Vorbeifahren streifte sie die junge Roller-Fahrerin, so dass diese stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen ergaben laut Polizei den Verdacht, dass die Unfallverursacherin unter dem Einfluss von Medikamenten stand.