29 Autoaufbrüche hat es laut Polizei in der Nacht auf Sonntag in der Mannheimer Innenstadt gegeben. Zwischen 19 und 6 Uhr wurde bei den Autos eine Seitenscheibe eingeschlagen und der Innenraum nach Gegenständen durchsucht. Bei einem Großteil der Fälle gelang es dem Täter oder den Tätern allerdings nicht, Beute zu machen. In wenigen Fällen nahmen sie Elektrogeräte, Kleidung und Sonnenbrillen mit. Alle Aufbrüche ereigneten sich laut Polizei in den Quadraten A bis F. In einer Tiefgarage in D3 wurden gleich sechs Autos aufgebrochen. Zeugenhinweise oder Hinweise von weiteren Betroffenen an die Polizei unter Telefon 0621 12580.