Tolle Volkslaufstimmung mit viel Publikum entlang der Strecke – die Veranstalter des „Parkhaus Run“, der am Sonntag durch das Parkhaus des Rathaus-Centers in der Innenstadt führte, zogen im Anschluss eine durchweg positive Bilanz. Der Laufverein Sandbox Warriors hatte zu dem ungewöhnlichen Sportereignis geladen, Ideengeber war der Läufer und Feuerwehrmann Lars Kegler. Der 40-Jährige lief auf der 5,4-Kilometer-Strecke dann auch als Erster durchs Ziel. 145 Starter hatten sich für diese Distanz angemeldet. Zur Auswahl standen außerdem 10,8 Kilometer sowie ein Halbmarathon über 21,6 Kilometer.

Fast komplett ausgebucht

Bis auf den Kinderlauf (1,8 Kilometer) waren laut Sandbox Warriors alle Läufe ausgebucht. Um 10 Uhr durften zunächst die Jüngsten starten, danach gingen gestaffelt die weiteren Läufer auf die Strecke. Je nach Distanz waren mehrere Runden über alle drei Parkebenen zu absolvieren. Auch auf dem oberen, offenen Parkdeck wurde gelaufen. „Alle haben sich sehr gut an die Corona-Regeln gehalten“, hieß es von den Sandbox Warriors am Abend. So musste etwa bei der Startnummern-Ausgabe eine Maske getragen werden.

Teilnehmer aus der ganzen Pfalz

287 Teilnehmer liefen am Sonntag über die Ziellinie. Sie hatten eine teils weite Anreise hinter sich und kamen laut Veranstalter aus der ganzen Pfalz und Baden. Für jeden gab es – unabhängig von der Platzierung – eine Medaille als Andenken an den Lauf. Der erste „Parkhaus Run“ ist zugleich auch der letzte, denn das Rathaus-Center samt Parkhaus schließt zum Jahresende und wird dann abgerissen.