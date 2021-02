Die Polizei hat dank aufmerksamer Zeugen am Donnerstag gegen 19 Uhr drei junge Männer im Alter zwischen 16 und 27 Jahren erwischt, die in der Schwanthalerallee in Süd insgesamt 28 Wahlplakate beschädigt haben. Die Männer haben die Plakate von unterschiedlichen Parteien abgerissen und beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei auf 140 Euro. Die Männer müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.