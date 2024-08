Am Samstagabend kurz nach 23 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann im Bereich des Alten Meßplatz in Mannheim von einer sechs- bis siebenköpfigen Personengruppe attackiert und verletzt. Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen im Bereich des Treppenaufgangs von der Neckarwiese zur Dammstraße, wie die Polizei berichtet. Die Täter flüchteten, bevor die Beamten eintrafen. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg. Laut ersten Zeugenaussagen handelte es sich bei den Tätern ausschließlich um Männer, die über die Kurpfalzbrücke in Richtung Innenstadt flüchteten. Zudem konnte ein Zeuge hören, wie mindestens ein Täter Arabisch mit palästinensischem Dialekt sprach. Der Verletzte wurde von Rettungskräften versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Er verletzte sich nach derzeitigem Stand nicht schwerer. Aufgrund der gemeinschaftlich begangen Tat hat das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zum Tatzeitpunkt waren mehrere Passanten im Bereich des Alten Meßplatz. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 0621 33010 zu melden.