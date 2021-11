Ein Streit zwischen einem Ehepaar in Ludwigshafen ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eskaliert. Laut Polizei schlug ein 28-Jähriger auf seine 25-jährige Frau ein. Sie wurde verletzt. Die Polizei untersagte dem Mann anschließend jeglichen Kontakt mit der Frau für die nächsten Tage. Außerdem musste er die gemeinsame Wohnung verlassen. Die Polizei rät: „Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft oder Ex-Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei. In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.“