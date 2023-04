Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch am Dienstag berichtete Ludwigshafens Schuldezernentin Cornelia Reifenberg (CDU), dass in den hiesigen Schulen bisher keine ukrainischen Kinder aufgenommen worden seien. Dieser Kenntnisstand entspricht jedoch nicht der Realität, wie die Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) auf Anfrage mitteilt.

In Ludwigshafen sind es demnach 28 ukrainische Flüchtlingskinder, die bereits den Unterricht besuchen – davon acht an Grundschulen und 20 an weiterführenden Schulen. Warum die Stadt Ludwigshafen