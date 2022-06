Die Mannheimer Polizei ermittelt wegen eines ungewöhnlichen Diebstahls im Stadtteil Sandhofen. Zwischen Donnerstagabend und Montagnachmittag haben vermutlich mehrere Täter 28 Apfelbäume und zwei Rebstöcke gestohlen. Die Pflanzen waren anlässlich einer Landwirtschaftsmesse am Hohen Weg zum Rhein aufgestellt worden, wie die Ermittler weiter mitteilen. Es handele sich um kleinere Setzlinge in einem Gesamtwert von zirka 1000 Euro. Das Polizeirevier Sandhofen hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 777690.