Ein kurioser Unfall hat sich am Sonntagmorgen in Rheingönheim ereignet. Nach Polizeiangaben vom Montag verlor ein betrunkener 40-Jähriger die Kontrolle über seinen Roller und fuhr direkt in den Verkaufsraum einer Tankstelle. Der Mann war zunächst gegen 8.30 Uhr mit seinem Roller auf das Tankstellengelände in der Hauptstraße gefahren. Wegen seines Alkoholisierungsgrads fuhr er direkt in den Verkaufsraum des Shops und beschädigte die Glasschiebetür.

Geflüchteter Täter kommt nicht weit

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, machte sich der 40-Jährige zu Fuß aus dem Staub. Die Flucht dauerte nicht lange. Die Polizei schnappte den Mann in der Nähe auf und nahm ihn gleich mit zu einer Dienstelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,79 Promille. Zudem besitzt der Mann keinen Führerschein. Durch die „Drive-in-Fahrt“ entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.