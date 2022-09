Mit mehreren strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 51-Jähriger aus Frankfurt rechnen, der laut Polizei am Sonntag um 17.20 Uhr in Oppau nach dem Besuch einer Kneipe in der Bad-Aussee-Straße beim Ausparken mit seinem Wagen eine Telefonzelle touchiert und beschädigt hat. Er stieg noch auch aus, um den Schaden zu begutachten, setze aber seine Fahrt anschließend fort. Der Unfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet, die daraufhin die Polizei verständigten. Die Autobahnpolizei stoppte den Flüchtigen schließlich auf der A6, Höhe Mannheim-Sandhofen, und kontrollierte ihn. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,79 Promille. Zusätzlich reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Betäubungsmittel. Eine geringe Menge an Cannabis fanden die Beamten noch in einem Rucksack des Hessen. Darüber hinaus besitzt der 51-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe in einer Polizeidienststelle entnommen.