Ein 27-Jähriger hat am Freitag das Auto seiner 33-jährigen Ex-Freundin gestohlen. Diese erschien am Samstagnachmittag auf der Polizeiinspektion 1 im Stadtteil Süd, um Anzeige zu erstatten. Sie sagte, dass der 27-Jährige am Vortag handgreiflich geworden sei und ihr Auto gestohlen habe. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten den 27-Jährigen ermitteln: Er war mit dem gestohlenen Auto in Ludwigshafen unterwegs. Der Mann wurde kontrolliert. Dabei kam heraus, dass er betrunken am Steuer saß – der Test ergab 1,6 Promille – gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 27-Jährigen wurden daher mehrere Strafverfahren eingeleitet.