Im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim ist am Montagabend gegen 18 Uhr ein 27-Jähriger leblos in seiner Wohnung aufgefunden worden. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb der Mann kurz darauf in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur konkreten Todesursache aufgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit.