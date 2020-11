Am Donnerstagabend ist ein 27-jähriger Mann in der Mannheimer Neckarstadt von einem Unbekannten überfallen worden. Laut Polizei soll der 27-Jährige kurz nach dem Betreten eines Lebensmittelmarktes in der Mittelstraße von einem Unbekannten an der Schulter gepackt worden sein.

Dabei habe ihm dieser das Mobiltelefon aus der Hand gerissen. Anschließend forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld. Der Unbekannte soll im Ärmel seiner Jacke versteckt ein Messer getragen haben. Das benutze er aber nicht, sonder, ließ von seinem Opfer ab und flüchtete.