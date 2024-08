Ein 27-Jähriger hat am Dienstagabend am Heidelberger Hauptbahnhof eine Frau bedrängt. Zu Hilfe eilende Reisende bedrohte der Mann im weiteren Verlauf mit einem Teppichmesser. Die Polizei schnappte den Angreifer schließlich in Mannheim, wie es in einer Mitteilung der Beamten heißt.

Demnach war der Mann gegen 20.45 Uhr mit der 20-jährigen Geschädigten in eine verbale Auseinandersetzung geraten. In deren Verlauf schrie er die Frau lautstark an und verfolgte sie. Eine 25-jährige Zeugin wurde auf den Sachverhalt aufmerksam und eilte der Frau zur Hilfe und forderte den Mann auf, sich von der Örtlichkeit zu entfernen, so die Polizei. Der 27-Jährige reagierte daraufhin aggressiv. Als die Zeugin im Begriff war, mit ihrem Handy den Notruf zu wählen, versuchte der Tatverdächtige ihr das Mobiltelefon aus der Hand zu schlagen. Er verfehlte jedoch und traf die Frau am Oberkörper, verletzte sie jedoch nicht.

Die Zeugin entfernte sich einige Meter von dem Mann und bat weitere Reisende um Hilfe und darum, den Notruf zu wählen. Ein 29-Jähriger kam zu Hilfe – woraufhin der Angreifer ein Teppichmesser zückte, das er bei sich trug.

Noch vor dem Eintreffen der Bundespolizei hatte sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung entfernt. Anhand der Personenbeschreibung und der Videoüberwachung stellten die Beamten fest, dass der Angreifer den Zug Richtung Mannheim genommen hatte. Der Mann wurde am Hauptbahnhof Mannheim von Bundespolizisten festgenommen.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten neben zwei Messer sowie zwei große Bleistifte auf. Diese wurden sichergestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Den Tatverdächtigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung, so die Polizei.