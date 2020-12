Glück im Unglück hatte ein 27-jährige Autofahrer, der am Donnerstagabend auf der Friedrichsfelder Landstraße (L 597) in Mannheim-Friedrichsfeld in Richtung Schwetzingen unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, kam er in einer Linkskurve vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und rutschte auf dem Dach noch weitere 70 Meter über die Straße. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall aber nur leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. Die L 597 war während der Unfallaufnahme von 21.30 bis gegen 23 Uhr voll gesperrt.