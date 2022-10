Ein 27-Jähriger ist bei einer Messerstecherei im Mannheimer Stadtteil Schönau schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, geriet der Mann am Donnerstagabend in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle mit zwei Männern in Streit. Nachdem es zu Handgreiflichkeiten gekommen war, zückte einer der Beteiligten ein Messer und verletzte damit den 27-Jährigen. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten der Tatverdächtige und sein Begleiter in unbekannte Richtung. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Die Polizei fahndet nun nach zwei Männern, die türkisch sprachen. Einer ist etwa 25 Jahre alt, kräftig, zirka 1,80 Meter groß und hat möglicherweise eine Tätowierung im Gesicht. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 174 4444.