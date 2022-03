Weil ein betrunkener 28 Jahre alter Ludwigshafener einen 27-Jährigen am Samstagabend in der Innenstadt mit einer Bierflasche attackiert und verletzt hat, musste er die Nacht zum Sonntag in einer Zelle verbringen. Außerdem erwartet den Angreifer ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, berichtet die Polizei. Gegen 20.45 Uhr kam es vor einer Kneipe in der Schulstraße zwischen den beiden jungen Männern zu einem Streit. Der Jüngere hatte den 28-jährigen darauf angesprochen, dass dieser zuvor mehrfach Frauen plump angemacht hatte. In dem folgenden Streit schlug der 28-jährige mit einer Bierflasche nach dem anderen Mann. Zudem gab es ein Gerangel zwischen beiden. Der 28-jährige flüchtete, noch bevor die Polizei vor Ort eintraf, er konnte jedoch nach einer Fahndung festgenommen werden. Da der Mann auch der Polizei gegenüber sehr aggressiv war, wurde er auf die Dienststelle gebracht, um die Nacht im Gewahrsam zu verbringen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille.