Ein Raub mit Körperverletzung hat sich der Polizei zufolge in der Nacht zum Sonntag im Stadtteil Süd ereignet. Gegen 3 Uhr raubten zwei betrunkene 18- und 19-jährige Männer in der Roonstraße die Jacke eines 27-Jährigen. Die Jugendlichen rempelten den 27-Jährigen, der mit seiner Freundin unterwegs war, zunächst an, erbeuteten dann die Jacke und schlugen dem Opfer dann noch ins Gesicht. Nach kurzer fußläufiger Flucht in Richtung Berliner Platz nahmen Polizeibeamte die beiden Täter vorläufig fest. Nach der Entnahme einer Blutprobe und kurzweiliger Ausnüchterung in der Zelle wurden die jungen Männer wieder entlassen.