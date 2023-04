Die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen musste ein Radfahrer, den die Polizei am frühen Sonntag stoppte. Der 40-jährige Ludwigshafener wollte sich zuvor an einer Tankstelle Alkohol besorgen. Da er bereits erheblich betrunken war, wollte ihm der Mitarbeiter nichts mehr Hochprozentiges verkaufen. Daraufhin fuhr der Mann mit seinem Rad davon, um es bei der nächsten Tankstelle zu versuchen. Der Mitarbeiter dort verständigte schließlich die Polizei. Eine Streife stellte den Mann an der Tankstelle. Als er die Beamten sah, wollte der Mann flüchten, klemmte sich sein Rad unter den Arm und rannte los. Die Polizisten waren allerdings schneller und hielten ihn fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. Der nicht mehr standfeste Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.