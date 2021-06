2,6 Promille Alkohol im Blut sind bei einem 61-jährigen Radfahrer nachgewiesen worden, der am Samstag um 9.45 Uhr in der Innenstadt gestürzt ist, sich verletzt hat und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Mann befuhr die Haveringallee und wollte über ein Parkplatzgelände in Richtung Denisstraße fahren. Dabei blieb er an einem Poller hängen und fiel ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass er zu viel getrunken hatte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten.