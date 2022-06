An einem Verkehrsschild endete am Samstag gegen 4.30 Uhr die Reise für einen 22-jähriger Golf-Fahrer. Wie die Polizei weiter berichtete, meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Landteil-/Lindenhofstraße. Beamten des Polizeireviers Neckarau schlug bei der Unfallaufnahme erheblicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest ergab 2,6 Promille. Der Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer blieben unverletzt, am Wagen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.