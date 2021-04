Pünktlich zum Start der Fahrradsaison im Frühjahr hat die Stadt gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und dem Betreiber Nextbike im April das Fahrradvermietsystem VRN-Nextbike deutlich erweitert.

Aufgrund der Beschlüsse im Bau- und Grundstücksauschuss wurden sowohl die Laufzeit der bisherigen vertraglichen Vereinbarungen verlängert als auch das System deutlich ausgebaut und weitere Stadtteile berücksichtigt. In Rheingönheim, Mundenheim, Friesenheim, Oggersheim und Gartenstadt wurden 26 neue Vermietstationen mit insgesamt zusätzlichen 130 Rädern eingerichtet. Die einzelnen Standorte wurden im Detail mit der Ortspolitik abgestimmt.

Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos), selbst überzeugter Nutzer von VRN-Nextbike, betont: „Durch zusätzliche Mieträder und Stationen wird das System noch attraktiver. Die positive Entwicklung von VRN-Nextbike in den letzten Jahren kann damit auch in unseren Stadtteilen fortgesetzt werden.“

Mit GPS und elektronischen Rahmenschlössern

Die neuen Stationen sind nicht wie bisher mit Vermietterminals, sondern als sogenannte Rent-by-App-Stationen mit sogenannten Smartsigns ausgestattet. Dies ist möglich, da der Systemzugang nahezu ausschließlich über die Nextbike-App erfolgt und so die Terminals beim Vermietvorgang nicht mehr benötigt werden. Die neuen mit GPS und elektronischen Rahmenschlössern ausgestatteten Fahrräder (Smartbikes) können weiterhin nur an den Stationen innerhalb der markierten Abstellbereiche ausgeliehen und abgestellt werden. „Die zunehmende Digitalisierung im Verkehr ermöglicht solch innovative Angebote“, so Thewalt weiter. Er betont, dass das System weiterhin ein stationsgebundenes Angebot bleiben werde. Der Betrieb von VRN-Nextbike ist bis Ende 2025 gesichert. „Inwieweit eine weitere Verlängerung beziehungsweise Ausweitung des Vermietsystems erfolgen kann, muss die weitere Entwicklung zeigen“, so Thewalt.

Die VRN-Nextbike-Erweiterungen werden vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen der Förderrichtlinie „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ über die von der VRN GmbH initiierten Projekte gefördert.

Für die erste und letzte Meile

Im März 2015 ging das Fahrradvermietsystem VRN-Nextbike in Ludwigshafen mit insgesamt fünf Stationen und 40 Mietfahrrädern an den Start. In den Folgejahren wurde das System sowohl von Seiten der Stadt innerhalb von verschiedenen Förderprojekten (Stadtumbau, „Masterplan Green City“) als auch von Projektpartnern immer wieder erweitert. Ende 2020 standen somit insgesamt 19 Stationen mit 125 Mietfahrrädern überwiegend im innerstädtischen Bereich von Ludwigshafen bereit.

Das System habe sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt, die Akzeptanz bei der Bevölkerung und der Politik sei groß, die Nutzerzahlen würden steigen, und das Image sei insgesamt als positiv zu bewerten, bilanziert die Stadtverwaltung. Darüber hinaus ergänze das System den Öffentlichen Nahverkehr und diene als klimaschonendes Verkehrsmittel für die erste und letzte Meile.